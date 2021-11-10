Bodrum'da "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası - Son Dakika

Bodrum ilçesinde trafik güvenliği için İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasıyla ilgili işlek bölgelere tanıtıcı afişler asıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar, meydanlar, sahil bantları, kamu kurumları olmak üzere 40 noktada 2 afiş, 120 raket ile 6 billboard hazırlandı.

Bodrum, Turgutreis, Bitez, Ortakent, Yalıkavak, Göltürkbükü mahallelerindeki 24 ayrı noktada da dijital panoda da yayınlanarak trafikte emniyet kemerinin önemine dikkat çekildi.