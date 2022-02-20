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Bodrum'da bıçaklanan yabancı uyruklu kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Bodrum'da bıçaklanan yabancı uyruklu kişi ağır yaralandı

20.02.2022 19:22
Bodrum'da bıçaklanan yabancı uyruklu kişi ağır yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan yabancı uyruklu kişi hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan yabancı uyruklu kişi hastaneye kaldırıldı.

Ortakent Mahallesi'ndeki bir apart önüne gelen N.Ş. ile Suudi Arabistan uyruklu M.A.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.Ş, bıçakla M.A.Ç'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan M.A.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

N.Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Suudi Arabistan, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da bıçaklanan yabancı uyruklu kişi ağır yaralandı - Son Dakika


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