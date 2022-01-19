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Bodrum'da bıçaklı saldırgan dehşeti - Son Dakika

Bodrum'da bıçaklı saldırgan dehşeti

19.01.2022 21:52

Bodrum'da bıçaklı saldırgan dehşeti Bodrum'da bir şahsın bıçaklı saldırısına uğrayan kadın yaralandı Saldırıya uğrayan kadın dehşet anları anlattı Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir şahsın bıçaklı saldırısına uğrayan kadın, ölümden döndü.

Bodrum'da bıçaklı saldırgan dehşeti

Bodrum'da bir şahsın bıçaklı saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Saldırıya uğrayan kadın dehşet anları anlattı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir şahsın bıçaklı saldırısına uğrayan kadın, ölümden döndü. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilip jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Gölköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir akaryakıt istasyonuna gelen hafif ticari araçtan inen Yunus T. adlı şahıs, araçtan valizlerini alıp yaya olarak Torba Mahallesi istikametine doğru yürümeye başladı. Akaryakıt istasyonunun hemen yukarısındaki istasyon çalışanı 39 yaşındaki Zeynep Özcan'ın eşi ile birlikte yaşadığı konteynırı fark etti. Bir süre konteynır çevresinde vakit geçiren Yunus T. konteynırın yanına giderek Zeynep Özcan'dan kendisini içeri almasını istedi.

"Elindeki bıçakla pencereye geldi"

Şahsın şüpheli hareketleri üzerine tedirgin olan kadın, kapıyı kapattı. Yunus T., bu kez elindeki bıçakla konteynırın penceresine yönelip sinekliği kesti, elini oradan içeri soktu. Şahsa uzaklaşmasını söyleyen Zeynep Özcan, konteynırın kapısını açarak şahsa müdahale etmek istedi.

Kapının açılmasıyla birlikte saldırgan kapıya yöneldi. Saldırgan ile kadın arasında kapı eşiğinde boğuşma başladı. Bıçak darbeleri ile yaralanan kadın, kaçmak istedi. Boğuşma bu kez konteynır önünde devam etti. "Seni öldürmem lazım" diyerek saldıran Yunus T.'nin boynuna doğru salladığı bıçak darbesini eliyle tutan kadının elinde de derin bir kesik oluştu.

Olayı fark eden akaryakıt istasyonu çalışanları ile çevre işletmelerdekiler, saldırgana müdahale etti. Daha sonra kadının eşi Cevahir Özcan da olay yerine gelerek şahsa müdahale etti.

Park halindeki aracı çalıştırıp kaçmaya çalıştı

Arbede esnasında bir fırsatını bulan saldırgan Yunus T., çıplak ayakla Gölköy istikametine kaçmaya başladı, bölgedeki vatandaşlar da arkasından koştu. 100 metre aşağıdaki lastikçi önünde park halindeki bir araca binip çalıştırmaya çalışan saldırgan, vatandaşlarca yakalandı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan saldırgan, karakola götürüldü.

Şahsın akaryakıt istasyonuna araçla gelmesi ve valizlerini alıp Torba istikametine doğru yürümesi güvenlik kameralarına yansıdı.

El, kol ve göğüs bölgesindeki 15 yerinden yaralanan Zeynep Özcan 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Dehşet anlarını anlattı

Tedavisi tamamlanan Özcan'ın yaşadığı dehşet anlarını basın mensuplarına anlattı. Şahsı ilk yol kenarında beklerken gördüğünü dile getiren Zeynep Özcan, "Yol kenarında valizler elinde bekliyordu. Ben korktum hal ve hareketi normal değildi. Onu gördüğümde ilk başta korktum, ayakları çıplak ve kan içerisindeydi. Ben sen taksi çağır yardımcı olamayacağım dedim. Eve girdim daha sonra kapımı kilitledim. Kapıyı kilitler kilitlemez geldi. 'Bana yardım etmen lazım beni Allah gönderdi, ben nerede kalacağım?' demeye başladı. Ben de telefonu aldım eşimi aradım, açmadı başka birilerini aramaya çalıştım. Elim titredi zaten arayamadım bir yerleri. Kapıya bacaya vuruyordu tekmeliyordu. Kendi kendine de sayıklıyordu. İyi olmadığını da zaten ilk gördüğümde de anlamıştım. Elinde bıçak olduğu hiç aklıma gelmedi. Sineklik vardı, oradan içeriye elini soktu. Yardım etmen lazım dedi. Bende kapıyı açtım, sen ne yapıyorsun demeye kalmadan bıçakla girişti bana. Bayağı boğuştuk orada, ilk önce esnaf çığlığımı duyarak geldi. Onlar alamadı adamı, adam bana kitlenmişti" diye konuştu.

"Bıçağı boğazıma salladı"

Saldırganın bıçağı boğazına salladığını söyleyen Zeynep Özcan, "Boğazımda bıçak gördüm, o an da bana 'öldürmem' lazım dedi. Ben de bıçağı tuttum bıçak parmaklarımın arasından girdi. Bıçak yarası yaklaşık 15-20 tane. Kolumda, kol altımda, göğsümün altında var, ısırık yarası var. O an da eşim geldi. Eşimin de o ara parmağını ısırmış" diyerek yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Saldırgan kurban aramıştı

Saldırganın öldürmek için kurban aradığını kendisini seçtiğini söyleyen Zeynep Özcan, "Ben bu olayı yaşamadan önce hep derdim karşılıklıdır bu tarz şeyler, tahrik falan oluyordur diye. Bu yaşadığım taciz ve cinsel bir olay değil ama öldürmeye kurban aramıştı o anda, bu kadın ya da bir erkek fark etmez, gücünün yetebileceği insan aramış. Gücünün bana yetebileceğini düşündü o anda, çevrede bir sürü erkek vardı. O sadece gücünün yetebileceği bir insanı öldürmeye niyetlenmişti" şeklinde konuştu.

Olayın yaşandığı yere bugün yeniden gittiğinde aynı psikolojiyi yaşadığını anlatan Özcan, "Az önce eve yine gittim gördüm, aynı psikolojiye büründüm zaten, orayı görmek istemiyorum. O kapıyla yaşadığım mücadele beni çok etkiledi. Allah kimseye vermesin gerçekten çok zor. Eşimle birlikte birkaç gün buradan uzaklaşacağız ve bunun için izin aldım" dedi.

Bodrum'da bıçaklı saldırgan dehşeti
Bodrum'da bıçaklı saldırgan dehşeti
Bodrum'da bıçaklı saldırgan dehşeti

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Akaryakıt, Jandarma, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da bıçaklı saldırgan dehşeti - Son Dakika


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