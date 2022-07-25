Bodrum'da binaların arasındaki çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bodrum'da binaların arasındaki çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

25.07.2022 17:56
Bodrum'da binaların arasındaki çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalılık alanda çıkan yangında, bir konteyner ev zarar gördü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalılık alanda çıkan yangında, bir konteyner ev zarar gördü.

Bitez Mahallesi Menengeç Caddesi'nde binaların arasındaki çalılıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, bölgedeki bir konteyner eve sıçradı. Yangına, Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ile Orman İşletme Şefliği ekiplerince müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarına mahalleli de kovalarla su taşıyarak destek verdi.

Güçlükle söndürülen yangın nedeniyle konteyner evde hasar oluştu.

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Kaynak: AA

Bodrum, Bitez, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da binaların arasındaki çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bodrum'da binaların arasındaki çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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