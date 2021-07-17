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Bodrum'da bir ayda 381 inşaat çalışması durduruldu - Son Dakika

Bodrum'da bir ayda 381 inşaat çalışması durduruldu

17.07.2021 11:06

Bodrum'da bir ayda 381 inşaat çalışması durduruldu Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, inşaat yasakları dolayısıyla yapılan çalışmalarda son bir ayda 381 inşaat çalışmasının durdurulduğunu belirterek, bayramda yaşanabilecek sorunlara karşı personelle birlikte 7/24 sokakta olacağını ifade etti.

Bodrum'da bir ayda 381 inşaat çalışması durduruldu

MUĞLA - Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, inşaat yasakları dolayısıyla yapılan çalışmalarda son bir ayda 381 inşaat çalışmasının durdurulduğunu belirterek, bayramda yaşanabilecek sorunlara karşı personelle birlikte 7/24 sokakta olacağını ifade etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kurban Bayramı öncesi düzenlediği basın toplantısında; bayram için aldıkları önlemleri ve belediyenin çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Müsgebi Mahallesi Ortakent Belediye Kafe'de gerçekleştirilen toplantıya başkan yardımcıları Önder Batmaz ve Tayfun Yılmaz, belediye birim müdürleri ile çevredeki vatandaşlar katıldı. Belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapılarak gerçekleştirilen toplantıda, Kurban Bayramı tatili boyunca 2 bin 500 kişilik belediye personeli ile 7/24 sahada olacaklarına vurgu yaparak konuşmasına başlayan Başkan Ahmet Aras, "Bodrumumuzu iyi ve doğru yönetebilmek için o kenti paylaşan her kesimin, her vatandaşın güçlü aidiyet duygusundan yararlanmamız gerekir" diyerek her adımı bu anlayışla atmaya özen gösterdiklerini söyledi.

"İnşaat yasakları kapsamında denetimler sürüyor"

15 Haziran'da başlayan inşaat yasakları kapsamında denetimlerin sürdürüğünü belirten Başkan Aras, "İnşaat yasaklarının talimatını Turizm Bakanlığı verir. '15 Haziran -15 Ekim arasında inşaat yasakları uygulanacak' der. Turizmi negatif etkileyecek olan hafriyat gibi çalışmaların, engellenmesi demek. Biz zabıtamızla 15 Haziran'dan bu yana da yaptığımız denetimler sonucunda 381 inşaat çalışmasını durdururken, ilgili firmalara 260 ceza keserek 27 şantiyeyi mühürlemişiz. Bölgemizde, 53 bini aşkın Yapı Kayıt Belgesi aldığı belirlendi. Sokakta, caddede kamyon, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların denetimi zabıtamızda değildir. Zabıtamızın trafikte yetkisi yoktur, tamamen Jandarma ve emniyet trafik ekipleri denetimindedir. Belediyenin yol kesip de 'sen nereye gidiyordun' demek gibi bir yetkisi yoktur. Yollardaki iş makineleri ve hafriyat kamyonlarının denetim yetkisi emniyet ve jandarma trafiktedir. Biz de belediye olarak koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Devam eden şantiyelere denetimlerimiz sürüyor" diye konuştu.

Kurban Bayramı'nda kesilecek olan kurbanlıkların satış noktalarının belediye tarafından yönetildiğini ve kesim noktalarında gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade eden Aras, vatandaşlardan hayvanlara eziyet etmeden doğru usullerde kesim yapmaları ricasında bulundu.

Pandemi sürecinde çok göç alan Bodrum'da, tatil ile gelenlerle birlikte ciddi bir hareketlilik yaşandığını, bunun da bazı sıkıntılara neden olabildiğini belirten Aras, vatandaşların rahat bir bayram geçirmesi için belediye çalışanlarıyla sahada olacağını vurgulayarak, bayram boyunca yaşanabilecek problemleri çözmek için hazır olduklarını kaydetti. Kaymakamlık, emniyet müdürlüğü, jandarma ekipleri ile belediye personelinin de bir aksaklık yaşanmaması için sahada olacağını ifade eden Başkan Aras, "Yaklaşık 1 milyon kişiyi Bodrum'da ağırlayacağımızı düşünüyorum. Şu anda 800 bin civarında nüfusumuz olduğunu tahmin ediyorum. Kurban Bayramı'nda bu rakam 1 milyonu geçebilir. Belediye olarak tüm personelimizle sahada olacağız. Çift mesai yapacağız, gerekirse hiç uyumayacağız; ben de belediye başkanı olarak sokakta olacağım"diye konuştu.

Bodrum'da bir ayda 381 inşaat çalışması durduruldu
Bodrum'da bir ayda 381 inşaat çalışması durduruldu
Bodrum'da bir ayda 381 inşaat çalışması durduruldu
Bodrum'da bir ayda 381 inşaat çalışması durduruldu
Bodrum'da bir ayda 381 inşaat çalışması durduruldu
Bodrum'da bir ayda 381 inşaat çalışması durduruldu
Bodrum'da bir ayda 381 inşaat çalışması durduruldu

Ahmet Aras, Bayram, İnşaat, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da bir ayda 381 inşaat çalışması durduruldu - Son Dakika


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