BODRUM'DA, BİR EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU - Son Dakika
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BODRUM'DA, BİR EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

28.03.2022 22:07

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 3 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 3 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Alevler tüm evi sararken yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Müsgeki Mahallesi Değirmen Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin tüm evi sardığı yangında o sırada evde bulunan Sebahattin Tok, eşi ve çocuğuyla can havliyle dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın kısa süre içerisinde söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının, yapılan ilk incelemede klimadan çıktığı belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

BODRUM'DA, BİR EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
BODRUM'DA, BİR EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
BODRUM'DA, BİR EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
BODRUM'DA, BİR EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
BODRUM'DA, BİR EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
BODRUM'DA, BİR EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

YORUMLAR
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Binanın çatısında çıkan yangın korkuttu Binanın çatısında çıkan yangın korkuttu DENİZLİ'DE KURUYEMİŞ İMALATHANESİNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU DENİZLİ'DE KURUYEMİŞ İMALATHANESİNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BODRUM'DA, BİR EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU - Son Dakika


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