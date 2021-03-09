Bodrum'da bir gardiyan "zimmet" suçlamasıyla gözaltına alındı - Son Dakika

Bodrum'da bir gardiyan "zimmet" suçlamasıyla gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kapalı ceza infaz kurumunda görevli gardiyan, zimmet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kapalı ceza infaz kurumunda görevli gardiyan, zimmet suçlamasıyla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri, Bodrum Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gardiyan olarak görevli S.T'nin, cezaevindeki bir hükümlünün hesabından 4 bin 400 lirayı zimmetine geçirdiğinin tespiti üzerine çalışma başlattı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen polis ekibi, gardiyanı "zimmet" suçlamasıyla gözaltına aldı. S.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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