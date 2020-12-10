Bodrum'da bir kadın tartıştığı eşini bıçakla öldürdü - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kadın, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Ş.D. (38) Yahşi Mahallesi Defne Sokak'taki evlerinde eşi Vedat D. (38) ile aile sorunları nedeniyle tartıştı. Ş.D. tartışmanın eyleme dönüşmesi sonrası elindeki meyve bıçağıyla eşini vücudunun farklı bölgelerinden bıçakladı.

Sesleri duyan komşularının durumu bildirmesinin ardından olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve polis geldi. Sağlık ekipleri bıçakla yaralanan Vedat D'yi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Aşçı olduğu belirtilen Vedat D, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı Ş.D. ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Çiftin 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.