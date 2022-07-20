Bodrum'da bir kişiye, konteyner önüne döktüğü atıklar geri toplatıldı - Son Dakika
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Bodrum'da bir kişiye, konteyner önüne döktüğü atıklar geri toplatıldı

20.07.2022 20:15
Bodrum'da bir kişiye, konteyner önüne döktüğü atıklar geri toplatıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, evsel atıklarını konteyner önüne dökerken kameraya yakalanan kişiye atıklar geri toplatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, evsel atıklarını konteyner önüne dökerken kameraya yakalanan kişiye atıklar geri toplatıldı.

Bodrum Belediyesinin sosyal medya hesabında yer verilen güvenlik kamerası görüntülerinde, Konacık Mahallesi'nde, kapalı kasa kamyonetiyle gelen kişinin, evsel atıklarını konteynerin önüne boşalttığı, kasada kalanları da süpürgesiyle yere döktüğü görülüyor.

Görüntülerin devamında ise en yakın temizlik işleri şefliğine bağlı bir ekibin bölgeye gelerek atıkları bölgeye atan kişiye yeniden toplattığı, yerleri de süpürttüğü görünüyor.

Belediyenin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bodrum'a zarar vermek isteyenlere karşı mücadelemizi, teknolojik sistemlerimizle de sürdürüyoruz. Yarımadamızın dört bir yanına yerleştirdiğimiz kameralar ile çevreye zarar verdiğini tespit ettiğimiz şahıslara olay anında müdahale ederek, atıklarını kendilerine toplatıyor ve yasal işlem uyguluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yarımadanın çeşitli noktalarına yerleştirilen ve Akıllı Çöp Toplama ve Kent Temizliği Bürosu tarafından takibi yapılan kameraların sayısının 6 olduğu, daha sonra yarımada çevresinde yaygınlaştırılacağı bildirildi.

Kameraların güneş enerjisiyle çalıştığı, 7 günlük kayıt tutabildiği ve özellikle kaçak döküm noktalarına kurulduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Konacık, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da bir kişiye, konteyner önüne döktüğü atıklar geri toplatıldı - Son Dakika
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