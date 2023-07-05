Bodrum'da bir otelin havuzunda ölü bulundu - Son Dakika
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Bodrum'da bir otelin havuzunda ölü bulundu

05.07.2023 17:59

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Uğur Cengiz (34) ailesinin işlettiği otelin havuzunda ölü bulundu. Polis, Cengiz'in ölüm nedenini araştırıyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Uğur Cengiz (34) ailesinin işlettiği otelin havuzunda ölü bulundu. Polis Cengiz'in ölüm nedenini araştırıyor.Olay, saat 14.00 sıralarında Gümbet Mahallesi Erguvan Sokak'ta faaliyet gösteren bir otelin havuzunda meydana geldi. Havuz içerisinde bir erkeğin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerce yapılan kontrolde havuz tabanında sabit duran Uğur Cengiz'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekiplerince olay yerinde geniş çaplı inceleme ve araştırma yapıldı. Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği gönüllülerinin desteğiyle Cengiz'in cansız bedeni çıkarıldı. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Uğur Cengiz'in cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Bodrum, Gümbet, Muğla, Güncel, Son Dakika

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