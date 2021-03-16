Bodrum'da bir otelin sahiline "beyaz kum" görünümlü mermer tozu döküldüğü iddia edildi - Son Dakika

Bodrum'da bir otelin sahiline "beyaz kum" görünümlü mermer tozu döküldüğü iddia edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir turistik tesisin sahiline "beyaz kum" görünümlü mermer tozu döküldüğü ileri sürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir turistik tesisin sahiline "beyaz kum" görünümlü mermer tozu döküldüğü ileri sürüldü. Alınan bilgiye göre, Milas-Bodrum sınırında yer alan Pina Yarımadası'ndaki bir otelin sahiline beyaz kum döküldüğü şikayetleri üzerine, Jandarma ve Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Bahse konu alanda inceleme yapan ekipler, sahile dökülen maddeden numune aldı. Yapılan laboratuvar sonucuna göre, sahile dökülen maddenin yüzde 55 oranında mermer tozu yoğunluklu kalsiyum oksit maddesi olduğu belirlendi. İncelemenin tamamlanmasının ardından, maddeyi sahile döken tesise 270 bin lira idari para cezası uygulanacağı ve maddenin alandan toplatılacağı öğrenildi.

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