Bodrum'da bir otelin sahiline dökülen beyaz kum kaldırıldı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin sahiline dökülen beyaz kum otel yetkililerince kaldırıldı.

Bardakçı Koyu'ndaki 5 yıldızlı bir otelin sahiline kalsit plaj kumu döküldüğü ve bu kumun plaja serilemeyeceği şikayetleri üzerine, Bodrum Belediyesi ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

İşletmeye tutanak tutan yetkililer, kumdan örnek alarak analize gönderdi. Kalsit plaj kumu ise iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenerek bölgeden alındı, plaj ise eski haline getirildi.

Bahse konu otelin sahibi Bülent Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, beyaz kumu "plaj kumu" olarak aldıklarını söyledi.

Kumun mermer tozu ile karıştırılmaması gerektiğini belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Biz bu kumun yasak olduğunu da bilmiyorduk. Bir genelgeyle bize bildirilseydi, yeni aldık kumları almamış olurduk. Bodrum Belediyesinden ekipler gelip tutanak tuttular ve analize yolladılar. Biz faturayı ibraz ettik gelen belediye ekiplerine ve plaj kumu olarak aldığımızı gösterdik. Belediyede zor durumda kalmasın, bir rahatsızlık olmasın diye plaj kumlarını toplamayı uygun gördük. Bodrum'da beyaz kum seriliyor, mermer tozu seriliyor bunun gibi haberler çıkmaya başladı. Kumun sertifikasını ve faturasını ibraz ettik, yetkililer kumun kaldırılmasının tartışmaları da bitireceğini söyledikleri için kumu kaldırarak plajı eski haline geri getirdik."