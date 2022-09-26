Bodrum'da bir şahıs, mahallenin maskotu olan "Boris" adlı sokak köpeğini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Bodrum'da bir şahıs, mahallenin maskotu olan "Boris" adlı sokak köpeğini bıçaklayarak öldürdü

26.09.2022 10:03

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir şahıs, mahallenin maskotu olan "Boris" adlı sokak köpeğini bölgedeki market çalışanlarının tüm engelleme çabalarına rağmen bıçaklayarak öldürdü. O anlar güvenlik kameralarına yansırken köpeğin bir bıçak darbesi ile yaralandığı ve kan kaybından öldüğünü öğrenildi. Köpeği katleden şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Bitez Şah Caddesi üzerinde bulunan bir marketin önünde köpeğe bıçakla saldırmaya çalışan şahsı fark eden market çalışanları, onu ikna etmeye çalıştı. Elinde bulunan bıçakla market çalışanının da üzerine yürüyen şahıs, çalışanın içeri girmesi ile yön değiştirip mahallenin maskotu olan Boris isimli sokak köpeğine yöneldi.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Market çalışanlarının 112 çağrı merkezinden yardım talebi esnasında şahıs önce köpeğin önüne bir şey atarak kendisine doğru gelmesini sağladı, ardından onu bıçakladı. Şahıs kaçarken, can havliyle marketin yan tarafına giden köpekse orada öldü. Mahalle tarafından çok sevilen ve bakılan köpeğin sessiz ve sakin huylu olduğu, bugüne kadar kimseye saldırmadığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Şahsın vahşice köpeği bıçakladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye pet ambulansı ölen köpeğin 5 santim bir bıçak darbesi ile yaralandığını ve kan kaybından öldüğünü bildirdi. Gözyaşları içinde pet ambulansa alınan Boris, bulunduğu yerden kaldırdı.

Emniyet güçleri şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da bir şahıs, mahallenin maskotu olan 'Boris' adlı sokak köpeğini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da bir şahıs, mahallenin maskotu olan "Boris" adlı sokak köpeğini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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