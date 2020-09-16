Bodrum'da boynuna plastik parça takılan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Bodrum'da boynuna plastik parça takılan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Bodrum'da boynuna plastik parça takılan kedi yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı.

Bodrum'da boynuna plastik parça takılan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı, System.String[]

Bodrum'da boynuna plastik parça takılan kedi yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğinde görevli ekip, Cevat Şakir Mahallesi Manolya Sokak'ta bir kedinin boynuna plastik parça takıldığı ihbarı üzerine belirtilen adrese gitti.

Yakalanan kedi yavrusu, boynundaki plastik parçanın yan keskiyle kesilerek çıkartılmasını ardından yaşam alanına bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 23:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da boynuna plastik parça takılan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı - Son Dakika

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