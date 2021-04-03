Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı - Son Dakika

Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı

03.04.2021 17:44
Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bodrum ilçesinde 2 bin 400 yıllık lahit kapağını açarak, incelemelerde bulundu. Lahitten bir kadın ve bir erkek iskeleti çıktı. Bakan Ersoy, çıkarılan eserlerin müzede sergileneceğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir inşaatın temel kazısında ortaya çıkan ve Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müze Müdürlüğünce kazı çalışması başlatılan lahit mezar alanında inceleme yaptı.

Yürütülen çalışmalarda ortaya çıkan 2 bin 400 yıllık mezarın kapağını açan Ersoy, Müze Müdürü Hüseyin Toprak'tan bilgi aldı.

Ersoy, lahidin 8 Mart'ta yapılan kazı sırasında keşfedildiğini söyledi.

"BURASI 2 BİN 400 YILLIK BİR YER"

Lahitin üst kapağının ilk defa bugün açıldığını aktaran Ersoy şöyle konuştu:

"Mezarın içinde bir bay ve bayanın iskeletleri var. Burası 2 bin 400 yıllık bir yer. Milattan Önce 4. yüzyıla ait Halikarnasosun bir doğu nekropol kısmı olduğu düşünülüyor. Bizi sevindiren yanı hiç bozulmamış olması. Hiçbir yerden de hasar almamış gömüldüğü gibi kalmış. İçindeki malzemelerde hiçbir sarsıntıdan etkilenmemiş."

Bölgeyi geçici olarak kapatacaklarına değinen Ersoy, daha sonra üzerine çadır yaparak güneşten koruyacaklarını, yavaş yavaş içerisindekilerin çıkarılacağını dile getirdi.

"ÇIKARILAN ESERLER, MÜZEDE SERGİLENECEK"

Ersoy, ilk etapta mezardan bazı eşyalar bulunduğunu ama çok şey çıkacağına inandıklarına işaret ederek, "Burada çok şey var. Çamurun altında olduğu düşünülüyor. Bunların hepsini bulacaklar. İyi bir değer oldu. Kazı çalışması Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi tarafından yürütülüyor. Mezardan çıkarılan tüm eserler müzeye götürülerek sergilenecek" diye konuştu.

Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı
Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı
Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı
Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı
Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı
Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı

Lahit Mezarlar, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı - Son Dakika


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