Bodrum'da bulunan kafatası için İzmir'den gelen ağabey: Kardeşime ait olduğunu... - Son Dakika

Bodrum'da bulunan kafatası için İzmir'den gelen ağabey: Kardeşime ait olduğunu...

Bodrum'da bulunan kafatası için İzmir'den gelen ağabey: Kardeşime ait olduğunu düşünüyoruz MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, önceki gün bir köpek tarafından bulunan ve kafatasının kayıp kardeşine ait olabileceğini düşünen Nihat Koran (39), İzmir'den Bodrum'a geldi.

Bodrum'da bulunan kafatası için İzmir'den gelen ağabey: Kardeşime ait olduğunu düşünüyoruz

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, önceki gün bir köpek tarafından bulunan ve kafatasının kayıp kardeşine ait olabileceğini düşünen Nihat Koran (39), İzmir'den Bodrum'a geldi. Kafatasının bulunduğu olay yerinde Demirören Haber Ajansı muhabirine konuşan Koran, "Bulunan kafatası için İzmir'den geldik. Kardeşim 2019 Aralık ayında bu bölgede adeta sırra kadem bastı. Bulunan kafatasının kardeşime ait olduğunu düşünüyoruz. Şu anda sonucu beklemekten başka bir şey elimizden gelmiyor" dedi.
Bodrum'un İçmeler Mahallesi'ndeki tersanede çalışan işçilerin beslediği 'Çiko' isimli köpek, dün saat 01.38 sıralarında bir kafatası getirdi. Bir insana ait olduğu belirlenen kafatasını gören işçiler büyük şaşkınlık yaşadı. Tersanenin işletmecisi Ali Efe (49), sabah işe geldiğinde durumu öğrenip, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kafatasına incelenmek üzere el koyup, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Kafatasının aynı bölgede geçen 24 Aralık'tan bu yana kayıp olan bir tersanede boya ustası olarak çalışan Mehmet Ali Koran'a (36) ait olabileceği şüphesi üzerine polis, ormanlık alanda drone ile tarama çalışması yaptı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın 'Sima' isimli özel eğitimli kadavra köpeği ile de ayrıca ormanlık alan arandı. Polis, tersane işletmecisi Efe ile 4 işçinin ifadelerine de başvurdu. Ancak şu ana kadar herhangi bir sonuç alınamadı.
'İÇİMİZ ACIYOR'
İzmir'de toptan sebze- meyve işi ile uğraşan evli 2 cocuk babası Nihat Koran, olayı duyar duymaz Bodrum'a geldi. Kardeşi Mehmet Ali Koran'ı o tarihlerde her yerde aradıklarını ancak bulamadıklarını belirten Koran, şunları söyledi:
"Burada emniyet güçleri daha önce kadavra ve iz takip köpekleri ile arama yaptı, bir sonuç çıkmadı. Hiçbir şekilde bir bulgu ve sonuca ulaşılamadı. Kardeşim enteresan bir şekilde sırra kadem bastı. Bugün bulunan kafatası için İzmir'den geldik. DNA sonucunu bekliyoruz, ne olduğunu bilmiyoruz. Kardeşimiz mi değil mi onu da bilmiyoruz. İçimiz acıyor. Şimdi nterasan bir şekilde bir kafatası çıktı. Kardeşimize ait olduğunu düşünüyoruz.

Bodrum, Muğla, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 02:05 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da bulunan kafatası için İzmir'den gelen ağabey: Kardeşime ait olduğunu... - Son Dakika
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