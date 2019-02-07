Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Buzdolabı Patlayan Evde Hasar Oluştu

Bodrum'da Buzdolabı Patlayan Evde Hasar Oluştu

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki katlı evin çatı katındaki buzdolabından kaynaklandığı tahmin edilen patlamada, maddi hasar oluştu.

Bodrum'da Buzdolabı Patlayan Evde Hasar Oluştu, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki katlı evin çatı katındaki buzdolabından kaynaklandığı tahmin edilen patlamada, maddi hasar oluştu.

Gümbet Mahallesi Melengeç Sitesi'ndeki bir evin çatı katında patlama meydana geldi.

Evin çatısı ve yan cephesinde, büyük bir gürültüyle çökme oldu. Patlamanın şiddetiyle yola savrulan beton parçaları, park halindeki bir aracın üzerine düştü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ev ve otomobilde hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, itfaiye, AKUT ve Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri bölgede inceleme yaptı. Polis, olay yerinde güvenlik tedbirleri aldı.

Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı Cenk Ayata, çalışmaların devam ettiğini belirterek yapılan ilk değerlendirmede, patlamanın çatı katında bulunan buzdolabından kaynaklandığını tespit ettiklerini kaydetti.

Patlamayı duyan site sakinlerinden Murat Soykan, "Büyük bir gürültüye uyandık. Bölgedeki bütün evler patlamanın şiddetiyle sallandı. Herkes sokağa çıktı ve panik yaşandı." dedi.

Site sakinlerinden Ayhan Işık da, büyük korku yaşadıklarını, evlerinin duvarlarının bile sarsıldığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:41 Kaynak: AA

Gümbet Mahallesi, Muğla, Bodrum, 3. Sayfa
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