Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Buzlanan Yolda Öğrenci Servisi Devrildi

Bodrum'da Buzlanan Yolda Öğrenci Servisi Devrildi

2 saat önce

Muğla'nn Bodrum ilçesinde, içinde 12 öğrencinin bulunduğu servis minibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi.

Bodrum'da Buzlanan Yolda Öğrenci Servisi Devrildi, System.String[]
Muğla'nn Bodrum ilçesinde, içinde 12 öğrencinin bulunduğu servis minibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında Bağla - Gürece karayolunda meydana geldi. Bodrum'un kırsal Bağla Mahallesi'nden aldığı 5'i ilkokul, 2'si ortaokul, 5'i de lise olmak üzere toplam 12 öğrenciyi Bodrum'a götürmek üzere yola çıkan Gürkan Çıplak yönetimindeki 48 S 1283 plakalı servis minibüsü, kırsal Gürece Mahallesi'ne 3 kilometre kala buzlanma nedeniyle kontolden çıktı. Savrulan minibüs yol kenarına devrildi. Emniyet kemerleri takılı olan minibüs şoförü Çıplak ve taşıdığı öğrenciler, şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kazanın şokunu uzun süre üzerlerinden atamayan öğrenciler, kendi imkanmları ile minibüsten çıkarken, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin durumu bildirmesi üzerine gelen jandarma ekipleri başka kazaların da yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Yol, jandarma tarafından bir süre trafiğe kapatılırken, öğrenciler gelen başka bir servis aracı ile okullarına gönderildi. Jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından, devrilen minibüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı, buzlanan yolda dozerlerle çalışma yapıldı. Minibüsün kaldırılması ve buzlanan kesimlerin temizlenmesiin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:23 Kaynak: DHA

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