Bodrum'da cadde savaş alanına döndü... 40 kişinin birbirine girdiği kavgada 1'i ağır kişi yaralandı - Son Dakika
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Bodrum'da cadde savaş alanına döndü... 40 kişinin birbirine girdiği kavgada 1'i ağır kişi yaralandı

17.03.2022 23:43

Bodrum'da cadde savaş alanına döndü.

Bodrum'da cadde savaş alanına döndü... 40 kişinin birbirine girdiği kavgada 1'i ağır kişi yaralandı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 40 kişilik 2 grup arasında çıkan kavgada bıçaklar, sopalar, sandalyeler ve kaldırım taşları kullanıldı. Kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Gümbet Mahallesi'nde 2 farklı ikamette yaşadıkları ve akraba oldukları öğrenilen işçiler arasında sosyal medyada tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri, diğer grubun Ayaz Caddesi üzerindeki yaşadığı ikamete gitti.

Burada başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yaklaşık 40 kişinin birbirine girdiği kavgada bıçak, kaldırım taşı ve sopalar kullanıldı. Caddenin savaş alanına döndüğü kavganın ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Olayda Erhan K., Erkan K., Fesih K. ve Nejmettin K. Yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ve Acıbadem Hastanesi ambulansları ile hastanelere sevk edildi. Kavgada karnına ve vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbesi alan ve çok kan kaybettiği görülen Erhan K.'nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. cad

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bodrum'da cadde savaş alanına döndü... 40 kişinin birbirine girdiği kavgada 1'i ağır kişi yaralandı
Bodrum'da cadde savaş alanına döndü... 40 kişinin birbirine girdiği kavgada 1'i ağır kişi yaralandı
Bodrum'da cadde savaş alanına döndü... 40 kişinin birbirine girdiği kavgada 1'i ağır kişi yaralandı

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Bodrum, Gümbet, Muğla, Savaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da cadde savaş alanına döndü... 40 kişinin birbirine girdiği kavgada 1'i ağır kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da cadde savaş alanına döndü... 40 kişinin birbirine girdiği kavgada 1'i ağır kişi yaralandı - Son Dakika
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