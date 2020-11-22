Bodrum'da cadde ve sokaklar boşaldı - Son Dakika

Bodrum'da cadde ve sokaklar boşaldı
22.11.2020 00:23
MUĞLA'nın gözde turizm ilçesi Bodrum'da koronavirüs ile mücadele kapsamında yeniden uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte ilçe geneli sessizliğe büründü.
MUĞLA'nın gözde turizm ilçesi Bodrum'da koronavirüs ile mücadele kapsamında yeniden uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte ilçe geneli sessizliğe büründü.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ve valiliklere gönderilen kararname doğrultusunda turizmin önemli merkezlerinden olan Bodrum'da saat 20.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Normal zamanda insan yoğunluğunun yaşandığı Çarşı ve Kumbahçe Mahallesi'nde kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklar hayalet kenti andırdı. Kısıtlama öncesi sıcak havanın tadını çıkaran vatandaşlar, saat 20.00'ye yaklaşırken evlerine gitmeye başladı, bu sıradalarda polis ekipleri de yaptıkları anonslarla vatandaşları uyardı.
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