Bodrum'da cadde ve sokaklar boşaldı - Son Dakika

Bodrum'da cadde ve sokaklar boşaldı

22.11.2020 00:23
Bodrum'da cadde ve sokaklar boşaldı, System.String[]

MUĞLA'nın gözde turizm ilçesi Bodrum'da koronavirüs ile mücadele kapsamında yeniden uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte ilçe geneli sessizliğe büründü.

MUĞLA'nın gözde turizm ilçesi Bodrum'da koronavirüs ile mücadele kapsamında yeniden uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte ilçe geneli sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ve valiliklere gönderilen kararname doğrultusunda turizmin önemli merkezlerinden olan Bodrum'da saat 20.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Normal zamanda insan yoğunluğunun yaşandığı Çarşı ve Kumbahçe Mahallesi'nde kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklar hayalet kenti andırdı. Kısıtlama öncesi sıcak havanın tadını çıkaran vatandaşlar, saat 20.00'ye yaklaşırken evlerine gitmeye başladı, bu sıradalarda polis ekipleri de yaptıkları anonslarla vatandaşları uyardı.


Bodrum'da cadde ve sokaklar boşaldı
Bodrum'da cadde ve sokaklar boşaldı
Bodrum'da cadde ve sokaklar boşaldı
Bodrum'da cadde ve sokaklar boşaldı
Bodrum'da cadde ve sokaklar boşaldı
Bodrum'da cadde ve sokaklar boşaldı
Bodrum'da cadde ve sokaklar boşaldı
Bodrum'da cadde ve sokaklar boşaldı
Bodrum'da cadde ve sokaklar boşaldı
Bodrum'da cadde ve sokaklar boşaldı
Bodrum'da cadde ve sokaklar boşaldı

İçişleri Bakanlığı, Turizm, Bodrum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da cadde ve sokaklar boşaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil Acun Ilıcalı, MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı Domuz bağı cinayetinde dayı-yeğen, yaşlı kadını 600 TL ve 1 çuval fındık için öldürmüş "İnançsız insan vicdanlı değildir" diyen Öykü Gürman'a Ateizm Derneği'nden tepki Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf
İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı         
00:04
Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
23:01
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, karı-koca yaşamını yitirdi İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, karı-koca yaşamını yitirdi         
22:44
"Yasaktan haberim yoktu" diyen yaşlı kadın, ceza yemekten kurtulamadı         
22:04
Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı         
20:52
Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap         
20:43
İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu         
16:43
Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü         
14:55
Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi         
14:30
FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir         
14:09
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek 1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek         
12:17
Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor         
11:29
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor         
10:55
Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı         
10:25
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 00:32:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bodrum'da cadde ve sokaklar boşaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei