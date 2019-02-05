Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Çalışmalar Devam Ediyor

Bodrum'da Çalışmalar Devam Ediyor

1 saat önce

Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Taner Uslu, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Orman, Bodrum Belediyesi Meclis Üyeleri ile Çarşı Mahallesi'nde sürmekte olan düzenleme çalışmalarını inceledi.

Bodrum'da Çalışmalar Devam Ediyor, System.String[]
Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Taner Uslu, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Orman, Bodrum Belediyesi Meclis Üyeleri ile Çarşı Mahallesi'nde sürmekte olan düzenleme çalışmalarını inceledi.

Çarşı Mahallesi Hilmi Uran Meydanı ve Doktor Alim Bey Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde başlatılan çalışmalar, olumsuz hava şartlarının ardından hızla devam ediyor. Hilmi Uran Meydanı'nda gerçekleştirilen zemin söküm işlemleri sonrası alt yapı çalışmalarının da tamamlanmasıyla meydan, doğal taşlarla kaplanmaya başlandı.

Çarşı Mahallesi'nin tamamında, Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ile Bodrum Belediyesi ekiplerinin koordineli olarak yaptıkları çalışmalarda, yağmur suyu kanalları, eskiyen kanalizasyon bağlantıları ve içme suyu boruları yenilenerek, zeminin yaklaşık 12 bin metrekare doğal taşlarla kaplanması planlanıyor. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:15 Kaynak: İHA

Muğla, Taner Uslu, Çarşı Mahallesi, Bodrum, Güncel
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