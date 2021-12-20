Bodrum'da "Çam Balı Çalıştayı" başladı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde üç gün sürecek "Çam Balı Çalıştayı" gerçekleştiriliyor.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, ilçedeki bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında, kentte devlet desteğiyle tarımla ilgili büyük projelere imza atıldığını söyledi.

Kentte çam balının yanı sıra çam balından katma değeri yüksek ürünler elde edildiğini anlatan Tavlı, şöyle konuştu:

"Bu konuda bir projemiz vardı. Muğla Ticaret Odası ve Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliğinin başlattığı 'Apiterapik Ürünlerin İşleme Merkezi' projesi. Bu projeye üniversitemizi ve çeşitli kamu kurumlarını dahil ettik. Bir milyonluk bir projeydi, milletvekillerimizin de desteğiyle 10 milyonluk projeye evrildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bu projenin 7 milyonunu hibe olarak onayladı. Çam balı sağlık turizminde de kullanabileceğimiz bir tarımsal ürün. Muğla'da araştırma hastanemizde apiterapik ürünler kullanılarak tedavi yapılan bir merkez de faaliyete geçti."

Çam balı üretimi için çalışmalar sürüyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da dünyada çam balı üretiminin yüzde 90'nın Türkiye'de, bunun da yüzde 75'inin Muğla'da olduğunu belirtti.

Çam balının küresel iklim felaketlerinden ve yangınlardan oldukça etkilendiğine işaret eden Saylak, Muğla'da bu yıl yaşanan yangınlar dolayısıyla 6 bin hektarlık çam balı üretim alanının zarar gördüğünü aktardı.

Yangınlarda yaklaşık 3 bin 300 arılı kovan, bine yakın boş kovanın zarar gördüğünü vurgulayan Saylak, şunları kaydetti:

"Çam balı üretiminin devam edebilmesi için Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla bütün doğa ve milli parklar yeniden çam balı konaklamasına açıldı. Yangınlarda flora gitti, yanmayan yerlerde de yüksek ısının etkisiyle böceğin kaybına uğradık. Oralarda arılarımızın önümüzdeki bahara, güçlü arı kolonileriyle girmesi ve ölmemeleri için 3 milyon liralık arı yemi aldık ihalelerini yaptık. Muğla'nın her lokasyonundaki arıcılarımıza dağıttık, dağıtmaya da devam ediyoruz."

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ise Muğla'nın oldukça zengin bir flora yapısına sahip olduğuna dikkati çekerek, "O kadar güzel bir coğrafya ve iklim ki biz adeta cennetten bir köşede yaşıyoruz. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Muğla Milletvekili olarak da ülkemizin geleceği adına hepimizin umutlu olmasını istiyorum ve diliyorum." ifadesini kullandı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Muğla'da üretilen tarımsal ürünlerin kentte uygun şartlarda nakliye gerektirmeden rahatlıkla tüketilebileceğini söyledi.

Çok sayıda kamu kurumu temsilcisi, STK'lar ve çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin üretim, strateji belirleme ve bilimsel çalışmalar gibi konu başlıklarının ele alınacağı çalıştay, 22 Aralık'ta sona erecek.