Son Dakika Haberleri: Bodrum'da cam sanatı sergisi
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Bodrum'da cam sanatı sergisi

19 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı cam sanatçısı Menekşe Bilgiç'in dördüncü kişisel sergisi açıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı cam sanatçısı Menekşe Bilgiç'in dördüncü kişisel sergisi açıldı.

Bodrum Belediyesi Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki sergide, Bilgiç'in 110 eseri yer alıyor.

Murano cam sanatını tezhip ve hat sanatıyla birleştiren, camdan takılar ve farklı objeler üreten Bilgiç, antika niteliğindeki anahtar ve kamalar üzerine cam sanatı uygulamalarını da sergiledi.

Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mu'ya Atıf, açılsın kapılar artık" adını verdiği sergisindeki eserlerine kuantum, tasavvuf ve mitolojiye olan ilgisini yansıtmaya çalıştığını söyledi.

Farklı eserlerlerle yaşamın döngüselliğini ifade ettiğini belirten Bilgiç, daha çok yaşam, ölüm ve aydınlanma konularını işlediğini aktardı.

Menekşe Bilgiç, "Muğla'nın adının mu kıtasından kaynaklandığını düşünüyorum. Sergi için o nedenle Bodrum'u seçtim." ifadesini kulladı.

Bilgiç'in sergisi, 22 Eylül'e kadar açık kalacak.

Bodrum'da cam sanatı sergisi

Bodrum, Muğla, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:34 Kaynak: AA
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