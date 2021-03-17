Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Çanakkale Zaferi Müzesi" yoğun ilgi görüyor.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla, Bodrum Belediye Meydanı'nda kurulan çadırlarda açılan sergiye vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)tedbirleri çerçevesinde yoğun ilgi gösterdi.
Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü destekleriyle gerçekleştirilen sergide, dönemin izlerini taşıyan eserler yer alıyor.
Savaş döneminden kalma mermiler, tüfekler, döneme ait eşyalar ve savaş topları, cam fanusta sergilenirken, performans sanatçıları da dönemin ruhunu anlatan 30 dakikalık canlı heykel gösterisi gerçekleştiriyor.
Müzenin yarın akşam saatlerine kadar vatandaşların ziyaretine açık olacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da 'Çanakkale Zaferi Müzesi' ziyarete açıldı - Son Dakika