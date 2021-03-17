Bodrum'da "Çanakkale Zaferi Müzesi" ziyarete açıldı - Son Dakika

Savaş döneminden kalma mermiler, tüfekler, döneme ait eşyalar ve savaş topları, cam fanusta sergilenirken, performans sanatçıları da dönemin ruhunu anlatan 30 dakikalık canlı heykel gösterisi gerçekleştiriyor.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla, Bodrum Belediye Meydanı'nda kurulan çadırlarda açılan sergiye vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)tedbirleri çerçevesinde yoğun ilgi gösterdi.

Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti