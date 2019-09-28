Son Dakika Haberleri: Bodrum'da cankurtaranlar kıyı temizliği yaptı
Son Dakika Güncel Haber

Bodrum'da cankurtaranlar kıyı temizliği yaptı

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde cankurtaranlar, plajda kıyı temizliği yaptı.

Bodrum'da cankurtaranlar kıyı temizliği yaptı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde cankurtaranlar, plajda kıyı temizliği yaptı.

Bodrum Su Sporları Kulübü Derneğince, Paşatarlası Plajı'nda düzenlenen programda cankurtaranlar, şezlong altlarından, ağaç diplerinden sigara izmaritleri, cam ve plastik şişe, teneke içecek kutuları ile ambalaj atıkları topladı.

Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler de yaklaşık bir saat süren çalışmayı izledi.

Bodrum Su Sporları Kulübü Derneği Başkanı ve Altın Cankurtaran eğitmeni Bedri Sincar, AA muhabirine, hem çevrenin temiz olmasını sağlamak hem de farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlediklerini söyledi. İzmaritlerin çevreye zarar verdiğini, deniz suyuna karıştığında doğal yaşamı olumsuz etkilediğini dile getiren Sincar, Bodrum Belediyesinin katkılarıyla her hafta farklı plajlarda bu etkinliği sürdüreceklerini vurguladı.

Cankurtaranlardan Köksal Taş da gönüllü temizlik yaptıklarını ifade ederek "Çünkü çalıştığımız yerin, plajımızın temiz olmasını istiyoruz. Çocuklar izmaritlerle oynuyor, bu hoşumuza gitmiyor." dedi.

Bu arada, temizlik yapılan plajda "bronz cankurtaran eğitmeni" eğitimine devam edildi. Senaryo gereği boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı. Eğitim yapıldığını fark etmeyip yaşananları gerçek sananlar oldu.

Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 06:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ege Denizi'nde can pazarı! Teknesi batan düzensiz göçmenlerin imdadına Türk askeri yetişti
Artvin'de sel! Dereler taştı, yollar kapandı Bakan Kurum: Bodrum'daki kaçak yapıların hepsi yıkılacak Alev alan otomobile balkondan su dökerek müdahale ettiler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 19:38:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum'da cankurtaranlar kıyı temizliği yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]