Mazı Mahallesi girişinde ise bir kamyonette çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılmaz hale geldi.

Küçükbük Mahallesi Farilya Caddesi'ndeki bir evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bodrum'da çatı katında ve kamyonette çıkan yangınlar söndürüldü - Son Dakika

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