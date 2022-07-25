Bodrum'da çatı katında ve kamyonette çıkan yangınlar söndürüldü - Son Dakika
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Bodrum'da çatı katında ve kamyonette çıkan yangınlar söndürüldü

25.07.2022 19:30
Bodrum'da çatı katında ve kamyonette çıkan yangınlar söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evin çatı katında ve kamyonette çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evin çatı katında ve kamyonette çıkan yangın söndürüldü.

Küçükbük Mahallesi Farilya Caddesi'ndeki bir evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Mazı Mahallesi girişinde ise bir kamyonette çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılmaz hale geldi.

YORUMLAR
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Seyir halindeki kamyonet yandı Seyir halindeki kamyonet yandı Bodrum'da binaların arasındaki çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü Bodrum'da binaların arasındaki çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da çatı katında ve kamyonette çıkan yangınlar söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da çatı katında ve kamyonette çıkan yangınlar söndürüldü - Son Dakika
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