Bodrum'da cerrahi maskeyle gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Öte yandan, şüpheli aracın takibi ve dedektör köpeğin uyuşturucuyu bulması polis kamerasınca görüntülendi.

Polis köpeğiyle yapılan aramada aracın gizli bölmesinde cerrahi maskeyle sarılı uyuşturucu ele geçirildi.

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