Bodrum'da çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı - Son Dakika

Bodrum'da çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı

02.12.2020 15:07
Bodrum'da çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı, System.String[]

Bodrum ilçesinde, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Bodrum ilçesinde, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda 15 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Öte yandan yaklaşık bir aydır sürdürülen çalışmalarda toplamda 125 kişinin yakalandığı belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü, Bodrum, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı - Son Dakika


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