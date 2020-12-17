Bodrum'da Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın el yazmaları deniz müzesine bağışlandı - Son Dakika

Bodrum'da Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın el yazmaları deniz müzesine bağışlandı

17.12.2020 17:27
Bodrum'da Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın el yazmaları deniz müzesine bağışlandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Halikarnas Balıkçısı" mahlaslı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın orijinal el yazmalarının devamı, Bodrum Deniz Müzesine bağışlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Halikarnas Balıkçısı" mahlaslı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın orijinal el yazmalarının devamı, Bodrum Deniz Müzesine bağışlandı.

Kabaağaçlı'nın manevi oğlu, şair, yazar, eğitimci ve rehber Prof. Dr. Şadan Gökovalı, yıllardır sakladığı ve koruduğu orijinal el yazmalarının bir kısmını önceki aylarda Bodrum Deniz Müzesi'ne bağışlamıştı.

Gökovalı, koleksiyonun diğer kısmını da İzmir'deki evine gelen Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu ve Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu'na teslim etti.

Müzeye bağışlananlar arasında Kabaağaçlı'nın eserlerine ait orijinal el yazmaları, Gökovalı için imzaladığı kitaplar, İrfan Ertel tablosu ve İhsan İnekçi'nin yaptığı "balıkçı büstü" yer alıyor.

Gökovalı, yaptığı açıklamada, ömrünün son 15 yılını dizinin dibinde geçirdiği Halikarnas Balıkçısı'nın, sözlü ve yazılı çok miktarda bilgi ve belgeyi saklaması için kendisine bıraktığını ifade etti.

Cambazoğlu ise belgelerin tasnif çalışmaları tamamlandıktan sonra dijitalleştirme çalışması yapacaklarını gelecek yıl içerisinde belgeleri online olarak da erişime açacaklarını kaydetti.

Cevat Şakir Kabaağaçlı, Halikarnas Balıkçısı, Bodrum, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bodrum'da Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın el yazmaları deniz müzesine bağışlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

PFDK, Fatih Karagümrüklü Erik Sabo'ya 3 maç ceza verdi Liverpool, Tottenham maçında reklam aldığı Mauritius'un adını yanlış yazdı Son Dakika: Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem Tandıra düşen kadın ağır yaralandı, kızı feryat etti: Annemin et kokusunu aldım Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kocanın resmi nikahlı eşi konuştu: Bizi kıskandığı için öldürdü Hemşirelere 500 kez "Ben salağım" yazdıran başhekim görevden alındı Merkez Bankası'nın rezervleri bir haftada 1,5 milyar dolar arttı! İşte kasadaki miktar Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları         
17:40
Son Dakika: 'Üniversiteler fuhuş evi' diyen Prof. Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika: 'Üniversiteler fuhuş evi' diyen Prof. Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı         
17:31
Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Kabul edilemez Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Kabul edilemez         
16:57
Mesut Özil'in menajeri: Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yaptık Mesut Özil'in menajeri: Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yaptık         
16:37
Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu         
16:01
Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın         
15:30
Pınar Gültekin davasının seyrini değiştirecek gelişme! Cemal Metin Avcı'nın aile bireylerinin yargılanmalarının önü açıldı Pınar Gültekin davasının seyrini değiştirecek gelişme! Cemal Metin Avcı'nın aile bireylerinin yargılanmalarının önü açıldı         
15:11
Son Dakika! MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçti Son Dakika! MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçti         
14:30
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı         
13:29
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu         
12:48
Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek         
12:20
Yargıtay'dan emsal karar: Üst düzey yöneticiler ya da müdürler fazla mesai ücreti alamaz Yargıtay'dan emsal karar: Üst düzey yöneticiler ya da müdürler fazla mesai ücreti alamaz         
12:13
Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti         
11:23
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 17:53:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bodrum'da Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın el yazmaları deniz müzesine bağışlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei