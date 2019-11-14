Bodrum'da çevre dostu temizlik aracına kadın şoför

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 2 aylık kiralama yöntemiyle belediyenin filosuna katılan hem kuru, hem de ıslak temizlik yapabilme özelliğine sahip çevre dostu elektrikli süpürge aracı, cadde ve sokaklarda temizlik hizmetine başladı. Elektrikli süpürgenin yeni sürücüsü olarak evli ve bir çocuk annesi Mediha Ergül görevlendirildi.

8 yıldır Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan Mediha Ergül, gerekli oryantasyon eğitimlerini aldıktan sonra Kumbahçe Mahallesi'nde yeni görevine başladı. İş hayatının birçok alanında kadınların çalışabileceğine dair güzel bir örnek oluşturan Ergül, Belediye'ye yeni kazandırılan elektrikli süpürge aracıyla Bodrum sokaklarının daha temiz hale gelmesini sağlıyor. İlk defa şoför olarak çalıştığını belirten Mediha Ergül, kendisini görenlerin önce şaşırdığını, sonrasında ise takdir ettiğini söyledi. Yeni görevinde başarılı olmak istediğini belirten Ergül, "Erkeklerden farkımız yok. Herşeyi başarabileceğimize inanıyorum" dedi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Engin Doğan da Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras 'ın 'Bodrum'da doğa kazanacak' sloganıyla başlattığı kent temizliği projeleri kapsamında temin ettiği elektrikli süpürge aracının, 8 saat kendini şarj edip 30 kilometre temizlik yapabilecek kabiliyette olduğunu söyledi. Aracı 2 aylık kiralama yöntemiyle filolarına kattıklarına dikkati çeken Doğan, "Yeterli verimi aldığımız takdirde bu araçlarımızın artırılmasını sağlayarak kent temizliğinde doğa dostu araçlarımızı kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

Bu araçta 8 yıldır Bodrum Belediyesi'nde çalışan Mediha Hanım'ı görevlendirdiklerini belirten Doğan, "Arkadaşımıza gerekli eğitimlerini verdik. Şu anda kendisi bu aracı kullanmakta. Kadınların çalışma hayatındaki yerleri bizim için çok önemli. Başkanımızın da son derece önem verdiği bir konu" diye konuştu.