Bodrum'da, çevrenin korunması ve atık toplama maliyetinin azaltılmasına yönelik çalışma başlatıldı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde temizlik hizmetlerinde yapılacak çalışmalarla hem doğanın korunması hem de atık toplama maliyetinin azaltılması hedefleniyor.

"Temiz Bodrum" kampanyası kapsamında Umurça Parkı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün yeni uygulamaları tanıtıldı, mahallelerde çevrenin korunması ve atık toplama maliyetinin azaltılmasına yönelik başlatılan çalışma hakkında bilgi verildi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, yaklaşık iki yıldır atık toplama yönteminde yenilikçi fikirler geliştirip farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Herkesin elini taşın altına sokup sorumluluk alması gerektiğini belirten Yılmaz, "Bodrum Belediyesi olarak biz sadece çoban ateşi yakıyoruz. Çevre konuları bütüncül olarak değerlendirilerek tedbir alınması, duyarlılığın artması gerekiyor. Muğla'daki 13 ilçe içerisinde kent temizliğine en çok para harcayan ilçe yine Bodrum Belediyesidir. Kent temizliği anlamında teknolojik bir altyapı kuracağız." dedi.

"Su kirliliğinin yüzde 25'i bitkisel atık yağlardan kaynaklanmaktadır"

Biyodizel Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gökay Biraltın ise bir litre bitkisel atık yağın bir milyon litre suyu kirlettiğine dikkati çekti.

Marmara Denizi'nde etkili olan müsilajı (deniz salyası) anımsatarak yaşanan deniz kirliğinin bir uyarı işareti olduğunu ifade eden Biraltın "Su kirliliği oluşum sebebinin yaklaşık yüzde 25'i bitkisel atık yağlardan kaynaklanmaktadır. Bu yüzden bitkisel atık yağların toplanması aşırı derecede önemlidir hem ekonomik hem de çevre faaliyeti olarak. Bodrum, mavisiyle deniziyle ünlü bir yer. Ancak bu farkındalığı yayamazsak Bodrum'u da kaybetmeye başlayacağız." diye konuştu.

Çalışmalara destek veren şarkıcı Sertap Erener de toplantıya katılarak, çevrenin korunması bilincinin artması için okullarda da eğitim başlatılması gerektiğini söyledi.

Çevreyle ilgili çalışmaları desteklediğini belirten Erener, herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.