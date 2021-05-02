Bodrum'da çevrim içi ders sırasında fenalaşan öğretmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çevrim içi ders sırasında fenalaşan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen öğretmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İlçedeki özel bir okulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Esra Karaman (29), 2 gün önce uzaktan eğitim sistemiyle sabah ilk derste öğrencileriyle bir araya geldi. İkinci derste kendisini iyi hissetmeyen Karaman, hastaneye kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Esra öğretmen, durumunun ağırlaşması üzerine Denizli'deki bir hastaneye sevk edildi.

İki gün yoğun bakımda tedavi gören Karaman, hayatını kaybetti.

Esra Karaman'ın ani ölümü ilçede üzüntüye neden oldu.

Genç öğretmenin cenazesi, Aydın'ın Çine ilçesinde toprağa verildi.