Bodrum'da çıkan hortumda elektrik telleri koptu - Son Dakika
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Bodrum'da çıkan hortumda elektrik telleri koptu

22.02.2022 16:31
Bodrum'da çıkan hortumda elektrik telleri koptu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kısa süreli etkili olan hortum nedeniyle elektrik telleri koptu, konteynerler sürüklendi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kısa süreli etkili olan hortum nedeniyle elektrik telleri koptu, konteynerler sürüklendi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün sağanak uyarısı yaptığı Bodrum'da sabah saatlerinde yağışla birlikte Yalıçiftlik Mahallesi'nde hortum çıktı. Yaklaşık 1 dakika süren hortum nedeniyle elektrik telleri koptu, bölgedeki 2 konteyner sürüklendi.Kısa süreli paniğe neden olan hortum sonrası elektrik dağıtım şirketi çalışanları kopan elektrik tellerinin onarımı için çalışma başlatıldı.


Bodrum'da çıkan hortumda elektrik telleri koptu
Bodrum'da çıkan hortumda elektrik telleri koptu
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Meteoroloji, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da çıkan hortumda elektrik telleri koptu - Son Dakika


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