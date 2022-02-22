Bodrum'da çıkan hortumda elektrik telleri koptu - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kısa süreli etkili olan hortum nedeniyle elektrik telleri koptu, konteynerler sürüklendi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün sağanak uyarısı yaptığı Bodrum'da sabah saatlerinde yağışla birlikte Yalıçiftlik Mahallesi'nde hortum çıktı. Yaklaşık 1 dakika süren hortum nedeniyle elektrik telleri koptu, bölgedeki 2 konteyner sürüklendi.Kısa süreli paniğe neden olan hortum sonrası elektrik dağıtım şirketi çalışanları kopan elektrik tellerinin onarımı için çalışma başlatıldı.