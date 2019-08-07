Son Dakika Haberleri: Bodrum'da çıkan orman yangınında alevler köylere ulaştı
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Bodrum'da çıkan orman yangınında alevler köylere ulaştı

42 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesi Mumcular Mahallesi'nde çıkan orman yangınında alevler köylere ulaştı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Mumcular Mahallesi'nde çıkan orman yangınında alevler köylere ulaştı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Mumcular Mahallesi eski Bodrum yolu üzerinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına karadan 10 arazöz ve iş makinesi, havadan ise 2 helikopter ile müdahale başladı. Öte yandan, Nazilli ve İzmir'den yangın söndürme çalışmalarına destek için 2 helikopter ve çok sayıda arazözün yola çıktığı öğrenildi.
KÖY SAKİNLERİ EVLERİNİ TERK ETTİ Öğlen saatlerinde başlayan orman yangınını söndürmek için Mumcular Mahallesi'ne bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar seferber oldu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede alevler köylere kadar ulaştı. Bazı köy sakinleri evlerini terk etmek zorunda kaldı. Çok sayıda ambulansın da sevk edildiği bölgede dumandan zehirlenen vatandaşların olduğu öğrenildi.
(Tuba Ayhan - Eren Ayhan/İHA)
Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:15 Kaynak: İHA
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Bodrum'da çıkan orman yangınında alevler köylere ulaştı
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