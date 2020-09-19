Bodrum'da çıkan yangında arı kovanları zarar gördü - Son Dakika

Bodrum'da çıkan yangında arı kovanları zarar gördü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tarlada çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Bodrum'da çıkan yangında arı kovanları zarar gördü, System.String[]

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tarlada çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yangında arı kovanlarının da zarar gördüğü belirtildi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Bodrum'un kırsal Çamlık Mahallesi'nde bulunan tarlada, henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Alevleri görenler, yangına müdahale ederken durumu itfaiyeye de bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları ise devam ediyor.Öte yandan, yangında bölgedeki bazı arı kovanları zarar görürken, yaklaşık 500 metrekarelik alan kül oldu.


Yangın, Bodrum, Çamlık, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 19:25 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da çıkan yangında arı kovanları zarar gördü - Son Dakika

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