Bodrum'da cip, içme suyu hattında oluşan çukura düştü - Son Dakika

Sürücü Özaydın, gazetecilere, seyir halindeyken bir anda yolun çöktüğünü, ne olduğunu anlayamadan çukura düştüklerini ifade etti.

Osman Cem Özaydın'ın kullandığı 48 VS 364 plakalı cipin ön kısmı çukura düştü. Bu sırada cipin arka kısmı da havada kaldı.

Ortakent-Yahşi Mahallesi Hortma Caddesi'nde, DSİ içme suyu ana isale hattı henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak

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