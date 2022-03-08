Bodrum'da Çırkan Mahalle Muhtarı Ünlü'den kadınlara karanfil - Son Dakika

Bodrum ilçesinde, Çırkan Mahallesi Muhtarı Coşkun Ünlü, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Ünlü, Mahallesi'nde sağlık, eğitim ve işletme başta olmak üzere farklı hizmet dallarında çalışan kadınları tek tek ziyaret etti. Sabah saatlerinde başlayan ziyaretlerde bin 500 karanfil dağıtıldı.

Mahallede yaşayan yaşlıları da ziyaret eden Ünlü, onlarla bir süre sohbet edip taleplerini de dinledi.