Bodrum'da Çırkan Mahalle Muhtarı Ünlü'den kadınlara karanfil - Son Dakika
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Bodrum'da Çırkan Mahalle Muhtarı Ünlü'den kadınlara karanfil

08.03.2022 15:14
Bodrum'da Çırkan Mahalle Muhtarı Ünlü'den kadınlara karanfil

Bodrum ilçesinde, Çırkan Mahallesi Muhtarı Coşkun Ünlü, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Bodrum ilçesinde, Çırkan Mahallesi Muhtarı Coşkun Ünlü, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Ünlü, Mahallesi'nde sağlık, eğitim ve işletme başta olmak üzere farklı hizmet dallarında çalışan kadınları tek tek ziyaret etti. Sabah saatlerinde başlayan ziyaretlerde bin 500 karanfil dağıtıldı.

Mahallede yaşayan yaşlıları da ziyaret eden Ünlü, onlarla bir süre sohbet edip taleplerini de dinledi.

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Dünya Kadınlar Günü, Bodrum, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da Çırkan Mahalle Muhtarı Ünlü'den kadınlara karanfil - Son Dakika


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