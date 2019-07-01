Bodrum'da çocuk parkında yangın
1 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çocuk parkında çıkan yangında hasar oluştu.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:27 Kaynak: AA
'nın Bodrum
ilçesinde çocuk parkında çıkan yangında hasar oluştu.
Cevat Şakir Mahallesi Ceyhan
Sokak'taki çocuk parkında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Zemin kaplaması yanmaya başlayan parkta, oyun araçlarının bir kısmı kullanılamaz hale geldi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri, yangını söndürdü.
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