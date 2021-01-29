Bodrum'da kamyonla taşınan karla çocuklar ve aileleri kar sevinci yaşadı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonla taşınan karla çocuklar ve ailelerine kar sevinci yaşatıldı.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığınca organize edilen etkinlikte, Kavaklıdere ve Yatağan Belediyelerinin destekleriyle ilçeye kamyonlarla kar getirildi.

İki kamyondan oluşan yaklaşık 30 tonluk kar, Bodrum Belediye Meydanı'na döküldü. Çocuklar ve aileleri burada kar topu oynayarak keyifli zaman geçirdi. Hiç kar görmeyen çocuklardan bazıları da kardan adam yaptı.

AK Parti Bodrum ilçe Başkanı Osman Gökmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum'da doğup büyüdüğünü ve küçüklüğünde hiç karla oynayamadığını söyledi.

Etkinlikle Bodrum'daki çocukların karla oynamasını amaçladıklarını ifade eden Gökmen, "20 yaşına kadar hiç kar görmemiştim. 65 yaşındaki annem de hayatı boyunca hiç kar görmedi. Çocukluğumda karı hep siyah beyaz televizyonlarda görürdük. Şimdi ise Bodrumlu çocuklar bizim yaşayamadığımız kar topu sevincini yaşadılar." diye konuştu.

Gökmen, kendilerine destek veren Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ve Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir ile belediye meclis üyelerine teşekkür etti.

Karla oynayan Ada Yanoğlu da bugüne kadar hiç karla oynamadığını belirterek, çok mutlu olduğunu söyledi.

Alana iki çocuğuyla geldiğini aktaran Tekbir Çelik ise çocuklarının çok mutlu olduğunu ifade etti.