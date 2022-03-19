Bodrum'da çok sayıda suçtan aranan iki kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da çok sayıda suçtan aranan iki kişi yakalandı

19.03.2022 17:11
Bodrum'da çok sayıda suçtan aranan iki kişi yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hakkında "Cinsel Taciz, Basit Yarama ve Silahlı Tehdit" suçlarından 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.A. ekiplerin operasyonuyla yakalandı.

"Silahlı Tehdit, Basit Yaralama, Hakaret, Yağma, Dolandırıcılık, Özel Belgede Sahtecilik, Konut Dokunulmazlığını ihlal" olmak üzere 18 ayrı suçtan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan B.G. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500
Bodrum'un göbeğinde güpegündüz silahlı saldırı Bodrum'un göbeğinde güpegündüz silahlı saldırı Son dakika haberleri: Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı öğrencileri ağırladı Son dakika haberleri: Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı öğrencileri ağırladı

Hisarcık, Jandarma, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da çok sayıda suçtan aranan iki kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Zelenski'yi ciddiye almak zor! Batı ile ilişkileri düzeltmeye çalışmayacağız!
16:24 Sarhoş olana kadar içki içen 2 çocuk annesi kadın, sabah uyandığında kalçasındaki dövmeyle sarsıldı
16:22 Yeni Malatya-Kasımpaşa maçı ilginç anlara sahne oldu! Sinirden deliye dönen tecrübeli futbolcu sahayı terk etmek istedi
16:13 Belarus lideri Lukaşenko tam bir Putin hayranı: Putin çok formunda, o bir atlet, aklı tamamen yerinde, çok sağlıklı!
16:11 Rusya, Ukrayna'nın Mykolaiv askeri üssünü vurdu: 80 Ukrayna askeri öldürüldü
16:05 Eski gazeteci, yeni fuarcı Erhan Çelik, Bakırköy Belediyesi'nin teftişine çok sinirlendi
15:53 Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç böyle birbirine girmiş
15:46 Doktorun darpla suçladığı uzman çavuş görevine iade edildi
15:44 Abramovich'le ilgili sürpriz iddia: Gözünü Göztepe'ye dikti
15:38 Kasapta 50 gram kıyma devri: İlikli kemik soruyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 17:18:46. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da çok sayıda suçtan aranan iki kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement