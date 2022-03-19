Bodrum'da çok sayıda suçtan aranan iki kişi yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hakkında "Cinsel Taciz, Basit Yarama ve Silahlı Tehdit" suçlarından 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.A. ekiplerin operasyonuyla yakalandı.

"Silahlı Tehdit, Basit Yaralama, Hakaret, Yağma, Dolandırıcılık, Özel Belgede Sahtecilik, Konut Dokunulmazlığını ihlal" olmak üzere 18 ayrı suçtan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan B.G. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.