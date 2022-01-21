Bodrum'da çöken asırlık su sarnıcının onarılması için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çöken 100 yıllık su sarnıcının onarılması için Bodrum Belediyesince çalışma başlatıldı.

Ortakent Mahallesi Düzalan Caddesi'nde bulunan ve "Eski Sarnıç" olarak adlandırılan sarnıç, önceki günlerde yaşanan yoğun yağışlar sebebiyle çöktü.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince etrafına şerit ve bariyerlerle güvenlik önlemi alınan sarnıçla ilgili Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB), onarım çalışması başlatmak için harekete geçti.

Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu belirtilen sarnıçta hasar tespit incelemesi yapıldı.

Sarnıcın korunmasına yönelik gerekli projelerin hazırlanması ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden alınacak proje onayı sonrasında restorasyon çalışmalarının belediyesi tarafından gerçekleştirileceği bildirildi.