Bodrum'da çürümüş haldeki ceset sahile vurdu - Son Dakika
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Bodrum'da çürümüş haldeki ceset sahile vurdu

18.01.2023 22:29

Bodrum'da çürümüş haldeki ceset sahile vurdu Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile kimliği belirsiz belden yukarısı olmayan çürümüş halde ceset vurdu.

Bodrum'da çürümüş haldeki ceset sahile vurdu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile kimliği belirsiz belden yukarısı olmayan çürümüş halde ceset vurdu.

Edinilen bilgiye göre, Gümbet İnceburun'da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin arıtma tesisinin olduğu bölgede sahile çürümüş bir ceset vurdu. Belden yukarısı olmayan cesedi, arıtma tesisindeki inşaat işçileri fark etti. İhbarın ardından çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Cesedin bulunduğu bölge ve çevresinde inceleme yapılırken inceleme sonrası kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedin göçmen bir erkeğe ait olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum, Gümbet, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da çürümüş haldeki ceset sahile vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da çürümüş haldeki ceset sahile vurdu - Son Dakika
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