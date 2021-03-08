Bodrum'da cüzdanını düşüren kadın, polisin telefonuyla sevindi - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde cüzdanını düşüren kadını polis sevindirdi.

İlçe merkezinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıtan polis, bir vatandaşın bulup getirdiği cüzdandaki kimlik kartında yer alan bilgilerden yola çıkarak Dilek Cihanur'a telefonla ulaştı.

Polis, arama üzerine buluşma noktasına gelen Cihanur'a önce karanfil verdi, ardından cüzdanını teslim etti.

Cihanur, AA muhabirine, cüzdanında kredi kartları ve bir miktar parasının olduğunu söyledi.

Cüzdanı düşürdüğünü fark ettiğinde çok üzüldüğünü dile getiren Cihanur, "Birinin cüzdanı almış olabileceğini düşündüğüm sırada polisten telefon geldi ve cüzdanımın kendilerinde olduğu söylendi. Çok mutlu oldum." dedi.

Cihanur, cüzdanı bulup polise teslim eden kişiye ve kendisine ulaşan polis ekiplerine teşekkür etti.