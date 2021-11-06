BODRUM'DA DAĞ BİSİKLET YARIŞLARI BAŞLADI - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Dağ Bisikleti Spor Kulübü tarafından organize edilen Enduro Dağ Bisikleti Yarışları renkleri görüntülerle başladı. 60 sporcunun katılımıyla yapılan yarışlarda, sporcular zorlu parkurlarda geçerek etapları tamamlayacak.

Bodrum Dağ Bisikleti Spor Kulübü tarafından organize edilen Enduro Dağ Bisikleti Yarışları Çamlık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Macaristan, Almanya, Yunanistan ve Bulgaristan'dan 10 sporcunun da aralarında bulunduğu 60'dan fazla bisikletlinin katıldığı yarışlar zorlu parkurlarla nefes kesti. 3 etaptan oluşan yarışlarda yarışmacılar farklı kriterlerde değerlendirilirken, 2 günün sonunda genel klasmanda dereceye girenler ödül almaya hak kazanacak.

Organizasyon hakkında bilgi veren Bodrum Dağ Bisikleti Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Oğuzhan Soylu, "Bugün 60'ın üzerinde sporcu yarışacak. Aralarında yabancı ülkelerden gelenler de var. Yarışmacılarımız için hazırladığımız farklı zorluğa sahip 3 farklı etabımız var. 1'inci etap akışkan ve hızlı bir etap, burada zamanlarını ölçeceğiz. 2'nci parkurda pedallama yeteneklerini ölçeceğiz. En sonunda ise günü tamamlayacağız. Bütün etapların zamanlarını ölçeceğiz. En iyi zamanı yapan günün birincisi olacak. Yarın farklı bir etabımız daha var. 2 günün sonunda şampiyonumuzu belirleyeceğiz. Bugünkü parkurda, yaklaşık olarak etaplarımız, 1.5 ile 3.5 kilometre arasında ama bunlar normal bisiklet binicilerinden ziyade böyle ekstrem bisikletçilere yönelik parkurlar. Arada da yaklaşık 10 kilometrelik geçiş etapları var. Yarışmacıları parkura teker teker sokacağız. Parkurlar sadece bir bisikletlinin gidebileceği alanlardan oluşuyor" dedi.

İstanbul'dan gelen Tarık Gür,"Bu tarz yarışlara çok sık eşlik katılmaya çalışıyoruz. Harika bir organizasyon. Etaplar çok iyi, daha önce sürdüğümüz parkurlara benzer etaplar var" diye konuştu.