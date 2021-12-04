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Bodrum'da dalgıç kıyafetli 2 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bodrum'da dalgıç kıyafetli 2 düzensiz göçmen kurtarıldı

04.12.2021 11:51
Bodrum'da dalgıç kıyafetli 2 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dalgıç kıyafetli 2 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dalgıç kıyafetli 2 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Akyarlar Mahallesi'ndeki bir otelin önünde denizde iki kişinin olduğu ihbarı alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot görevlendirildi.

Bölgede yapılan çalışmada dalgıç kıyafeti giyinmiş Filistin uyruklu 2 düzensiz göçmen tespit edildi.

Ekiplerce denizden çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve yasal işlemleri için Turgutreis Limanı'na götürüldü.

Bodrum'da dalgıç kıyafetli 2 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik, Akyarlar, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da dalgıç kıyafetli 2 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da dalgıç kıyafetli 2 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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