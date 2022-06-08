Bodrum'da dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan deniz dibi temizliğinde 2 ton 829 kilogram atık çıkarıldı.

"5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile Bodrum Kalesi arasında deniz dibi temizliği yaptı.

Yaklaşık iki saat süren temizlik çalışmasında atıklar teknelerle kıyıya çıkarıldı.

Temizlikte cam, araç lastikleri, plastik ve metal başta olmak üzere toplam 2 ton 829 kilogram atık toplandı. Çıkarılanlar arasında cam şişeler, hoparlör, lavabo ve şezlong gibi atıklar dikkati çekti.

Etkinliğe Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkan Vekili Mustafa Coşkun, dalgıçlar, idari amirler ve öğrenciler katıldı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası, farklı etkinliklerle akşam saatlerinde sona erecek.