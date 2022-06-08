Bodrum'da dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı

08.06.2022 17:30

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan deniz dibi temizliğinde 2 ton 829 kilogram atık çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan deniz dibi temizliğinde 2 ton 829 kilogram atık çıkarıldı.

"5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile Bodrum Kalesi arasında deniz dibi temizliği yaptı.

Yaklaşık iki saat süren temizlik çalışmasında atıklar teknelerle kıyıya çıkarıldı.

Temizlikte cam, araç lastikleri, plastik ve metal başta olmak üzere toplam 2 ton 829 kilogram atık toplandı. Çıkarılanlar arasında cam şişeler, hoparlör, lavabo ve şezlong gibi atıklar dikkati çekti.

Etkinliğe Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkan Vekili Mustafa Coşkun, dalgıçlar, idari amirler ve öğrenciler katıldı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası, farklı etkinliklerle akşam saatlerinde sona erecek.

Bodrum'da dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı
Bodrum'da dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı
Bodrum'da dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı
Bodrum'da dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı
Bodrum'da dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı

YORUMLAR
500
Dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı Dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı Üniversite öğrencileri dalgıçlarla birlikte deniz dibi temizliği yaptı Üniversite öğrencileri dalgıçlarla birlikte deniz dibi temizliği yaptı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:35 Yolcu otobüsünün çarptığı genç kız son yolculuğuna nişan elbisesiyle uğurlandı
19:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'da kurulan Amerikan üslerine tepki gösterdi
19:31 Kabataş-Bağcılar hattında tramvay ile polis aracı çarpıştı: 3 polis yaralı
19:29 Şeyma Subaşı'nın Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın paylaşımına kalpli yorumu sosyal medyayı salladı
19:03 Kira artış oranlarına yüzde 25 oranında sınırlama getiren önerge yasalaştı
18:44 Fenerbahçe, Lincoln Henrique'ni kadrosuna katmak için harekete geçti
18:39 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov bir araya geldi!
18:19 Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında hazırlanan raporun kabul edilmesine AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki
18:03 İtibar davasını kazanan Johnny Depp, Amber Heard'ın kendisine ödeyeceği 8 milyon dolardan vazgeçebilir
17:21 Köpek sandığı timsahı seven adam, tek bacağından oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 19:50:34. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement