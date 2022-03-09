Bodrum'da dalgıçlar denizi, öğrenciler kıyıyı temizledi - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da dalgıçlar denizi, öğrenciler kıyıyı temizledi

09.03.2022 13:58
Bodrum'da dalgıçlar denizi, öğrenciler kıyıyı temizledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı, öğrenciler de kıyıdaki çöpleri topladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı, öğrenciler de kıyıdaki çöpleri topladı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla 2015'te hayata geçirilen deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliği, Gümbet sahilinde devam etti.

Belediye Temizlik İşleri Müdürü Engin Doğan, gazetecilere, 12 dalgıcın ve öğrencilerin destek verdiğini temizlik çalışmasında çok miktarda atık çıkarıldığını söyledi.

Atıkların bir bölümünün derelerden denize ulaştığını anlatan Doğan, "Özellikle dere yataklarında çok fazla atık var. O kadar çok etkinlik yapmamıza rağmen hala atıkların denize atıldığını görüyoruz. Bunlar bizi çok üzüyor. Vatandaşlarımızdan atıkları denize atmamasını istiyoruz." dedi.

Etkinlikte gönüllü dalgıçlar, denize dalarak dipteki atıkları temizledi. Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Hüseyin Boyacı İlkokulu öğrencileri de kıyı temizliği yaparak etkinliğe destek verdi.

Dalgıçlar ve çocukların topladığı 1 tona yakın atık, belediye ekiplerince bölgeden alındı. Denizden plastik, metal ve cam atıkların yanı sıra klozet de çıktı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışma dron ile havadan, su altı kamerasıyla da deniz dibinden görüntülendi.

YORUMLAR
500
Bodrum mandalinasıyla yapılan lokum ve reçel yurt dışına da gönderiliyor Bodrum mandalinasıyla yapılan lokum ve reçel yurt dışına da gönderiliyor Son dakika haber | Jandarmadan bin 130 öğrenciye seminer Son dakika haber | Jandarmadan bin 130 öğrenciye seminer

Engin Doğan, Bodrum, Gümbet, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da dalgıçlar denizi, öğrenciler kıyıyı temizledi - Son Dakika


Son Dakika
13:53 Son dakika: Kar fırtınası başladı! Yarın İstanbul'da kamu personeli idari izinli olacak
13:49 13 hakemin görevine son verilmişti! TFF Başkanı Özdemir: Kararımız kesindir
13:47 13 hakeme maç verilmemesine bir tepki de Başakşehir'den: Bu bir operasyon!
13:43 Meşhur 1987 kışında ne oldu? Ne kadar kar yağdı? Bilmeyenler için işte o görüntüler!
13:35 Rusya'dan yeni açıklama: Amacımız Ukrayna hükümetini devirmek değil!
13:33 Son Dakika! İstanbul'da kar önlemleri: Okullar tatil edildi, AVM'ler erken kapanacak, motokuryeler yola çıkamayacak
13:19 Genç kadını istismar etti, yetmedi kızgın yağla yaktı! Sonra da "MİT üyesiyim bana bir şey olmaz" dedi! Tahliye edildi
13:17 Gülsek mi, ağlasak mı? MHK, Galatasaray maçına hakem atamayı unuttu!
13:11 Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya savaşına 'cadı avı' yorumu: Orkestra şefinin görevden alınması, Dostoyevski eserlerinin yasaklanması saçmalık!
13:08 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Tuğrul oğlunun akıl sağlığının olmadığını ispatlamaya çalışıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 14:05:25. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da dalgıçlar denizi, öğrenciler kıyıyı temizledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement