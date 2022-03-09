Bodrum'da dalgıçlar denizi, öğrenciler kıyıyı temizledi - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı, öğrenciler de kıyıdaki çöpleri topladı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla 2015'te hayata geçirilen deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliği, Gümbet sahilinde devam etti.

Belediye Temizlik İşleri Müdürü Engin Doğan, gazetecilere, 12 dalgıcın ve öğrencilerin destek verdiğini temizlik çalışmasında çok miktarda atık çıkarıldığını söyledi.

Atıkların bir bölümünün derelerden denize ulaştığını anlatan Doğan, "Özellikle dere yataklarında çok fazla atık var. O kadar çok etkinlik yapmamıza rağmen hala atıkların denize atıldığını görüyoruz. Bunlar bizi çok üzüyor. Vatandaşlarımızdan atıkları denize atmamasını istiyoruz." dedi.

Etkinlikte gönüllü dalgıçlar, denize dalarak dipteki atıkları temizledi. Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Hüseyin Boyacı İlkokulu öğrencileri de kıyı temizliği yaparak etkinliğe destek verdi.

Dalgıçlar ve çocukların topladığı 1 tona yakın atık, belediye ekiplerince bölgeden alındı. Denizden plastik, metal ve cam atıkların yanı sıra klozet de çıktı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışma dron ile havadan, su altı kamerasıyla da deniz dibinden görüntülendi.