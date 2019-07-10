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Bodrum'da Demet Akalın coşkusu

49 dakika önce

Bodrum'da Demet Akalın coşkusu Demet Akalın sahne kıyafeti ile ezber bozdu Demet Akalın beyazlar içinde sahneye çıktıMUĞLA - Bodrum'da sahne alan ünlü sanatçı Demet Akalın sahnede giydiği beyaz mini elbisesi ile şıklığına şıklık kattı.

Demet Akalın, Bodrum, Güncel
Bodrum'da Demet Akalın coşkusu
Demet Akalın sahne kıyafeti ile ezber bozdu
Demet Akalın beyazlar içinde sahneye çıktı
MUĞLA - Bodrum'da sahne alan ünlü sanatçı Demet Akalın sahnede giydiği beyaz mini elbisesi ile şıklığına şıklık kattı. Konserlerinde rahat ve eşofman tarzı kıyafetler tercih eden Akalın, beyaz mini elbisesi ile ezber bozdu.
Türk Pop Müziğinin yıldızlarından Demet Akalın Bodrum'da sahne aldı. Konserde saatler önce mekana gelen Akalın hayranları, mekanı doldurdu. Adım atacak yerin kalmadığı özel bir kulüpte sahneye çıkan Akalın, şıklığı ile göz doldurdu.
Beyaz tül elbisesi dikkatlerden kaçmadı
Beyaz bir elbise tercih eden ünlü sanatçı, hem kulağa hem de göze hitap etti. Beyaz mini tül elbise ile sahne alan Akalın, hayranları tarafından büyük beğeni topladı. Akalın'ın dansçıları da beyaz elbiseler ile şov yaptı. Konserlerinde daha rahat ve dünyaca ünlü pahalı markaların eşofmanlarını tercih eden Akalın, giydiği beyaz mini elbisesi ile ezber bozdu.
Sahneye "Esiyor" adlı yeni şarkısı ile çıkan Demet Akalın, eski ve yeni albümünden şarkılarını da seslendirdi. Hayranları ünlü sanatçının söylediği şarkılarla bir an olsun yerinde durmadı.
Gece geç saatlere kadar devam eden konserde Akalın, sahnedeki enerjisiyle de beğeni topladı.
Bodrum'da Demet Akalın coşkusu
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 04:15 Kaynak: İHA
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