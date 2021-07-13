Bodrum'da demir hırsızları yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 ton ağırlığında ve 20 bin TL değerindeki inşaat demirini çalan şahıslar, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Yarımadası'nın batı mahallelerinde yürütülen kanalizasyon altyapısı çalışmalarında Koyunbaba Halk Plajı'na kanalizasyon terfi istasyonu yapılıyor. Burada bulunan 4 ton ağırlığında ve hurda değeri 20 bin TL nervürlü inşaat demirleri, kimliği belirsiz şahıslarca çalındı. Çalışmayı yapan firma yetkililerinin jandarmaya ihbarı üzerine JASAT Timi ve Gümüşkaya Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Jandarma tarafından yapılan araştırma ve takip sonucu, suça karıştığı tespit edilen kamyonet belirlendi. Ekiplerce durdurulan araç içerisinde bulunan Y.D., F.K. ve F.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan inşaat demirleri, sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili adli işlemlere başlandığı bildirildi. - MUĞLA