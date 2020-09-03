Bodrum'da demir korkuluk saplanan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde demir korkuluk saplanan kedi itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.
Akyarlar Mahallesi Şükrü Çürük Caddesi'nde çatıdan atlayan kediye istinat duvarının üzerindeki korkuluğun saplandığı ihbarını alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, belirtilen bölgeye gitti.
Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan yaralı kedi, tedavi için olay yerinde bekleyen veterinere teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 17:44 - Kaynak: AA
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